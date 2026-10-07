Rimarrà chiuso per circa tre settimane l’Ufficio postale di Barrali interessato da un intervento di ristrutturazione previsto dal progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, avviato da Poste Italiane a livello nazionale in 7.000 comuni con popolazione inferiore ai 15mila abitanti.

L’intervento prevede la riorganizzazione degli spazi per facilitare l’accesso ai servizi degli utenti. L’obiettivo è favorire l’utilizzo delle nuove tecnologie digitali. Alla riapertura degli uffici sarà possibile richiedere i primi tre “certificati” Inps direttamente a sportello: il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico. Durante tutto il periodo dei lavori sarà comunque garantita la continuità dei servizi per le operazioni di sportello e il ritiro pacchi e posta attraverso una postazione dedicata presso l’ufficio postale di Senorbì. La postazione sarà operativa da domani, dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.35, e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

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