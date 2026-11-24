HomeCronaca SardegnaProvincia di Cagliaril’incidenteTamponamento sulla 130, traffico rallentato in direzione CagliariCoinvolte due macchine, ma nessun ferito graveCARLO MANCA24 novembre 2026 alle 09:01Resta informato su WhatsAppIncidente questa mattina sulla Statale 130, poco dopo lo svincolo per l'aeroporto di Elmas. Coinvolte due macchine, ma nessun ferito grave. Sul posto Guardia di Finanza e un’ambulanza del 118 di Elmas. Traffico rallentato in direzione Cagliari.© Riproduzione riservataArticoli correlativiabilitàQuartu, ecco 25 stalli rosa: «Città più accogliente e a misura di famiglia»Parcheggi per mamme in attesa e neo genitori. Segnaletica ultimata vicino a piazze, uffici e Asl. L'assessora Mura: «Un gesto concreto di civiltà»Federica Lail’incidenteScontro tra Ussana e Monastir: tre auto coinvolte, strada bloccataSoccorsi in azione sulla Statale 128. Circolazione in tilt e lunghe codeYLENIA MASCIAil progettoBurcei, primo incontro per preparare l’apertura della mensa scolasticaPresenti le autorità comunali, addetti ai lavori, cittadini e anche agricoltori e pastoriAntonio Serrelil’incidenteQuartucciu, auto sbanda e va sbattere: morto il conducenteLa tragedia nella borgata di Sant’Isidoro. La vittima è un uomo del posto, Giorgio SannaAntonio Serrelil’anniversarioSenorbì, la Misericordia festeggia 48 anni di attivitàUn impegno che si traduce in servizi, assistenza e attenzione verso le persone più fragili e che trova la sua forza nella disponibilità dei volontariSeverino Sirigul’iniziativaQuartu, boom di partecipanti ai corsi di autodifesaUn centinaio di persone, uomini e donne, alle lezioni dedicate alla prevenzione della violenzaGiorgia Dagail progettoTeulada, volontari in campo a Portu Tramatzu per la giornata Plastic FreeL'iniziativa si inserisce in un percorso di sensibilizzazione ambientale che punta a promuovere comportamenti responsabili e a contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiutiIvan Murganail dietrofrontQuartucciu, Su Pannu de Santu Pedru 2026 si farà nel campo della 554Il progetto ha un costo complessivo di 60mila euroMatteo Cabrasil sacerdote«È come un treno che attraversa il mondo: io scendo qui». L’ultimo saluto di Don Battista a CapoterraIl religioso ha celebrato la sua ultima messa nella parrocchia che è stata la sua casa dal 1984ELENA MANCA