Sono stati tracciati tutti i 25 stalli dedicati ai parcheggi rosa istituiti a Quartu, riservati ai veicoli al servizio delle donne in gravidanza e dei genitori con bambini di età non superiore a due anni. L'intervento dà attuazione al regolamento comunale approvato dal Consiglio e si inserisce nelle politiche di sostegno alla genitorialità e di miglioramento dell’accessibilità ai servizi della città.

Gli stalli sono distribuiti in tutta la città, in prossimità di servizi pubblici e strutture di interesse collettivo: da piazza Dessì a piazza IV Novembre, da via Marconi a viale Colombo, dall’area sosta della Asl di via Turati fino a via Mar Tirreno a Flumini.

Segnaletica completata, e ora l’amministrazione comunale «invita gli interessati a presentare la documentazione per ottenere il permesso rosa, il contrassegno personale che autorizza la sosta negli spazi riservati. Il servizio è rivolto ai residenti a Quartu, è gratuito e la domanda va presentata esclusivamente online, attraverso la procedura dedicata sul sito del Comune».

All’istanza, compilata e sottoscritta, vanno allegati il certificato medico che attesta lo stato di gravidanza e la data presunta del parto, oppure, per i genitori, la documentazione relativa all’età del bambino. Il permesso è personale - ricordano dal Municipio - e non è legato a una targa: può essere usato su veicoli diversi, purché a bordo ci sia la titolare in gravidanza o il bambino per cui è stato rilasciato. Va esposto in originale, ben visibile, sul parabrezza, insieme al disco orario, e consente la sosta per un massimo di 120 minuti.

«Quello dei parcheggi rosa è un progetto di cui andiamo orgogliosi - dice l’assessora comunale alla Mobilità sostenibile e ai Trasporti Romina Mura - perché è sinonimo di società civile. Nasce dall’idea di mettere ordine e di dare priorità alle persone che più hanno bisogno di trovare parcheggio in prossimità della destinazione, come le future mamme e le famiglie con bambini piccoli. È un gesto concreto di attenzione e di rispetto che rende la città più accogliente e a misura di famiglia».