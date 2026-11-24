Stavolta non è un film, ma pura realtà. 101 è il numero dei cani che a Quartu hanno trovato una famiglia in meno di un anno. Il programma per le adozioni studiato dal Comune sta dando i frutti sperati. Il bilancio comprende sia i quattrozampe ospitati nel canile Shardana, sia quelli passati dal “lager” di Santu Lianu.

Nel dettaglio, le adozioni registrate da gennaio avevano toccato quota 100: 59 dal Canile Shardana e 41 tra i cani di Santu Lianu. Ieri la cifra tonda: il centesimo «sorriso» di quest’anno.

Le adozioni sono state costanti nel corso dei dodici mesi: dal canile i picchi con le 10 di gennaio, le 8 di luglio, le 11 di agosto e le 8 di ottobre, mentre tra i cani di Santu Lianu il record a marzo, con 21 adozioni in un solo mese. È il risultato di un lavoro costruito dalla scorsa consiliatura, anche in occasione dell’emergenza dei 223 cani di Santu Lianu, affrontata dal Comune dopo il sequestro dell’area nell’agosto 2024. La campagna di adozione, con la collaborazione di Shardana e inizialmente destinata alle associazioni, è stata poi allargata anche ai privati cittadini, e le presenze nel canile convenzionato sono scese in meno di un anno del 15%.

L'adozione, però, è solo l'ultimo anello di una catena che comincia molto prima. Si parte dalla prevenzione, con la campagna di sterilizzazione per cani e gatti ripartita con un nuovo progetto triennale 2026-2029, affidato dopo la manifestazione di interesse «Zampe Quartesi contro il randagismo» a Bau-Club. E poi i microchip-day, per rendere più semplice l'iscrizione all'Anagrafe canina, indispensabile per ritrovare gli animali smarriti e responsabilizzare chi li detiene. Previsti anche stalli temporanei e un sostegno ai proprietari in difficoltà sociale, per evitare rinunce e nuovi ingressi in canile.

A raccontare tutto questo c'è Zampe Quartesi, la pagina social lanciata dal Comune su Facebook e Instagram, ora completata dall'app omonima, presentata al Microchip Day di ottobre al parco Parodi. «Adottare significa offrire a un animale una vita fatta di relazioni e attenzioni, molto diversa da quella, quasi invisibile, che si conduce in un canile - sottolinea l’assessora all'Ambiente Romina Mura -. È una scelta che fa bene a chi la compie e alla comunità intera, e che il Comune intende continuare a sostenere, rafforzando sterilizzazioni, microchippatura e sensibilizzazione».