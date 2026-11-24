Sono in corso a Sinnai i lavori per di rifacimento della piazza Chiesa e della piazza del vecchio Municipio nel cuore del centro storico. Prevista una spesa di un milione a 40mila euro.

Attualmente è in fase di sistemazione il mosaico di Maria Lai ("La Proiezione"), realizzata sul pavimento della Piazza Chiesa fra il 1999 e il 2000, dalla grande artista ogliastrina, morta nel 2013.

Il mosaico è stato in parte già rigenerato. Un intervento seguito dalla Sovrintendenza, a dimostrazione del suo straordinario valore. L'intervento nelle due piazze, prevede la rimozione del vecchio e malandato marmo, sbriciolatosi nel tempo. La nuova pavimentazione sarà realizzata con il biancone di Orosei su un basamento di 15 centimetri.

Le attuali panchine saranno rivestite in legno per essere maggiormente fruibili a tutti. Attorno agli alberi, non più il marmo, ma un legno speciale per evitare che le radici rifacciano i danni del passato.