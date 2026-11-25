L'Arma dei carabinieri ha celebrato la sua patrona la Virgo Fidelis nella basilica di Sant'Elena a Quartu. A officiare la messa c'era don Gianmario Piga, cappellano militare dell’Arma dei carabinieri di Cagliari e a concelebrare il parroco della basilica monsignor Alfredo Fadda e il parroco della chiesa di Santo Stefano don Giulio Madeddu. Alla cerimonia erano presenti il capitano della compagnia di Quartu Gianmarco Daidone, il comandante del nucleo operativo radiomobile e vice comandante della compagnia tenente Davide Revelant, il luogotenente Vittorio Piras e il maresciallo maggiore Alessandro Ghio comandante della stazione carabineri. Erano presenti anche le autorità locali, accompagnati da una rappresentanza dell'Arma territoriale della giurisdizione della Compagnia carabinieri di Quartu.

La cerimonia è stata organizzata dall’A.n.c. di Quartu con la collaborazione dell’Arma territoriale. L'Arma locale ha voluto condividere questo momento con i dirigenti scolastici del Comune per consolidare una già proficua collaborazione per la diffusione tra i giovani del senso di legalità .