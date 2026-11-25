Erano negli angoli delle strade di Villaputzu da tanti anni, ormai in disuso. E di certo non erano un bel vedere, sia per i residenti che per i turisti. E così nei giorni scorsi l’amministrazione comunale ha provveduto a rimuovere i vecchi armadi elettrici Enel.

“Il decoro urbano – ha sottolineato il sindaco Pierpaolo Piu - passa anche da interventi come questo, e cioè la rimozione di vecchi armadi elettrici Enel e il ripristino degli spazi interessati”. Il primo cittadino aggiunge che sono anche “delle piccole azioni concrete che contribuiscono a migliorare l’aspetto del nostro paese”.

Il sindaco ha più volte ribadito che uno degli obiettivi da raggiungere al più presto dalla sua amministrazione comunale è proprio quello del decoro urbano. “Sarà nostra cura intervenire su tutto ciò che è immediatamente visibile da chi vive il paese o lo attraversa”. Diverse le risorse stanziate, appunto, per questo genere di interventi.

Lo scorso luglio, nel corso di una delle variazioni di bilancio approvate dal Consiglio comunale, sono stati messi a disposizione ulteriori 160mila euro per manutenzioni, viabilità e, appunto, decoro, del centro abitato e delle frazioni di Santa Maria, Quirra e Porto Corallo.