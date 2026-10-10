Ad Ula Tirso il Consiglio comunale ha deliberato di applicare al bilancio una quota di avanzo libero per 325 mila euro di cui 245 mila per finanziare spese di investimento e 80 mila per spese correnti. A questi si vanno ad aggiungere 256.600 euro di avanzo vincolato relativi al finanziamento Acquisto-ristrutturazione prime case. Per quel che riguarda le variazioni riguarderanno le politiche giovanili e lo sport per 20 mila euro, la tutela, valorizzazione e recupero ambientale per 65mila. Altri 165 mila euro sono stati destinati alla viabilità, mentre 266 mila alle politiche sociali e per le famiglie. Ancora 20 mila euro per i servizi cimiteriali, 30 mila euro allo sviluppo del mercato del lavoro.

Nel corso dell’Assemblea civica il sindaco Antonello Piras ha presentato anche le linee programmatiche, toccando i punti cardine del programma con il quale il suo gruppo si è presentato nei mesi scorsi al verdetto elettorale. Tra i programmi la riqualificazione di diversi locali (asilo, ex ufficio di collocamento, garage comunale), la realizzazione della nuova strada Sa Perdera, il rifacimento dei marciapiedi, interventi di riqualificazione degli ingressi del paese, la sistemazione di dissuasori per le velocità, la riqualificazione di aree verdi. Ed ancora la valorizzazione delle fonti idriche rurali, interventi di manutenzione presso i locali del poliambulatorio per garantire l'operatività dell’Ascot, l’acquisto di defibrillatori e corsi di formazione per utilizzarli. Sul fronte delle politiche sociali anche la costituzione della Consulta giovanile, l’attivazione del Servizio civile, organizzazione di attività estive socio-educative, l’avvio di cantieri occupazionali comunali.

Si punta anche a valorizzare le tradizioni con l’acquisizione e successiva ristrutturazione de "Su magasinu de tziu Irdes", destinato a diventare la nuova sede o il museo dedicato alla maschera tradizionale di Ula Tirso, la prosecuzione e potenziamento del progetto culturale “Radici forti”, il potenziamento "Su carrasegare ulesu" e della "Sagra de sos cannisones". Previsto l’avvio dei lavori di restauro conservativo della statua del fante, la manutenzione e restauro dei murales storici esistenti e promozione per la realizzazione di nuovi murales, per arricchire il patrimonio artistico del paese. Tra i progetti anche l’installazione di un distributore pubblico di acqua potabile, l’ aggiornamento completo della toponomastica, la messa in sicurezza del campo sportivo.

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