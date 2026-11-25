Dopo aver rischiato di finire sotto i colpi delle ruspe, la palazzina incompiuta di via De Gasperi potrebbe avere una seconda possibilità. La lunga vicenda edilizia, segnata da ricorsi, sentenze e tentativi di sanatoria, si apre ora a un nuovo scenario. A giugno il Comune aveva ordinato ai proprietari di demolire le opere abusive e ripristinare lo stato dei luoghi entro 90 giorni. Adesso, però, è stata presentata una nuova proposta di regolarizzazione.

A fare il punto è il presidente Fulvio Deriu. «I proprietari hanno presentato una nuova sanatoria edilizia e hanno già provveduto ad alcune demolizioni parziali». Per ottenere il permesso di costruire in sanatoria dovranno anche cedere gratuitamente al Comune il 40 per cento dell’area, da destinare a parcheggi pubblici.

Il progetto originario, autorizzato con una concessione diretta, «prevedeva un edificio alto circa venti metri, ben oltre l’altezza media delle costruzioni della zona», ricorda Deriu. Dopo l’annullamento dei titoli edilizi, la nuova proposta ridimensiona radicalmente l’intervento: «Si passa a un’altezza di otto metri e dodici, con due piani e una mansarda», aggiunge.

Lunedì la commissione esaminerà la proposta di realizzazione e cessione dell’area al patrimonio comunale, passaggio preliminare al successivo approdo in Consiglio comunale, già convocato per il primo dicembre. Un percorso che potrebbe finalmente cambiare il destino del fabbricato all’angolo con via Leone XIII.