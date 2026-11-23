«Si conferma la disponibilità delle risorse necessarie nel bilancio 2026/2028, la progettazione tecnica è in stato avanzato e definito». Lo ha detto in Consiglio Comunale il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Andrea Albai, rispondendo ad un’interrogazione presentata dal consigliere di opposizione Andrea Atzori sulla mancata realizzazione delle opere fognarie nella borgata marina di Su Pallosu. Si tratta infatti dell'unica, tra le cinque del Comune di San Vero Milis, senza allaccio fognario, motivo per il quale i residenti sono da sempre costretti a ricorrere a costosi auto spurghi. «Al momento si stanno definendo gli ultimi adempimenti necessari stante la criticità archeologica del sito e l'esigenza di redigere una specifica indagine in fase di progettazione – ha detto Albai – Altresì è da acquisire la valutazione di incidenza ambientale. Dalle ultime interlocuzioni con la Soprintendenza è emersa l'esigenza di prevedere la sorveglianza agli scavi da parte di un archeologo professionista».