Dodici appuntamenti in un mese, dal cinema alla musica, dal teatro agli incontri nelle scuole, per parlare di violenza di genere, prevenzione e strumenti di sostegno alle donne.

Oristano rilancia la campagna «Non sei sola!», un percorso di sensibilizzazione e formazione che, fino all’11 dicembre, punta a coinvolgere l’intera comunità e a trasformare la ricorrenza del 25 novembre in un’occasione di impegno che duri nel tempo.

L’iniziativa è promossa dal Centro Antiviolenza Donna Eleonora, gestito dall’associazione Prospettiva Donna, insieme all’assessorato comunale ai Servizi sociali, al Plus di Oristano, alla Provincia con l’Ufficio della Consigliera di Parità e alla Commissione Pari Opportunità. Una rete che coinvolge anche scuole, associazioni e realtà culturali del territorio.

«La violenza contro le donne non è un problema privato, ma una questione che riguarda l’intera comunità e che richiede una risposta collettiva, forte e continuativa», sottolinea il sindaco Massimiliano Sanna.

L’obiettivo è anche far conoscere il lavoro del Centro antiviolenza e le possibilità di accompagnamento per le donne che subiscono abusi. «Vogliamo che questa campagna non sia soltanto un momento celebrativo legato al 25 novembre, ma un percorso di informazione, formazione e partecipazione che si sviluppi nel tempo», spiega l’assessora ai Servizi sociali Giulia Murgia, che richiama l’attenzione anche sulle forme meno evidenti di sopraffazione, «come quella psicologica ed economica».

Il calendario, aperto l’11 novembre con la proiezione del film «Se domani non torno», dedicato a Giulia Cecchettin, prosegue il 18 novembre all’Istituto Mossa con una tavola rotonda sulla storia del Centro antiviolenza. Il 20 novembre, al Centro Servizi Culturali, sarà proiettato «Familia», con un dibattito sulla violenza di genere e quella assistita. Il 23 novembre la Biblioteca comunale ospiterà la presentazione del libro «Male-dette» di Elena Miglietti.

Il momento centrale sarà il 25 novembre: in piazza Eleonora saranno allestite installazioni floreali a forma di scarpa rossa, mentre all’Hospitalis Sancti Antoni gli studenti saranno protagonisti di un’iniziativa sulla cultura del rispetto. Nel pomeriggio spazio al documentario «Donne dentro» e allo spettacolo «Canto, danzo & ascolto». Tra gli appuntamenti successivi, il 28 novembre un incontro sulla violenza economica al Liceo classico De Castro e il 5 dicembre un flash mob in piazza Eleonora, ispirato all’opera di Maria Lai, che darà vita a una rete di fili arancioni destinata a diventare un’installazione permanente al Centro antiviolenza. Chiusura l’11 dicembre in Biblioteca comunale.