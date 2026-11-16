Un po’ di spavento, alcuni danni, ma fortunatamente la Parrocchia è rimasta aperta dopo il fulmine che ha colpito il luogo di culto. Si fa ora una prima conta dei danni: 10 mila euro che dovranno essere spesi per il rifacimento dell’impianto audio all'interno della parrocchia e per il sistema di funzionamento del suono elettronico delle campane. Per il resto, a parte le piastrelle in ceramica staccate e la croce buttata giù dal fulmine, «sarà adesso cura dell'amministrazione comunale capire quanti sono invece i danni e che tipo di lavori dovranno essere effettuati per il campanile e per il riposizionamento della Croce che è stata divelta dal fulmine», afferma il parroco don Andrea Manca.

Nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra l'amministrazione comunale, la parrocchia e la diocesi, aggiunge don Manca, per capire quali saranno i passi che dovranno essere compiuti per i lavori da realizzare nella parrocchia».

Il fulmine, caduto nella notte di domenica scorsa, aveva demolito la cuspide del campanile della chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, facendo piovere frammenti sulla strada e sulla piazzetta antistante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza.