Laconi, a rischio il servizio di soccorso sanitario con il 118

Il rischio è quello di dover attendere l'intervento del 118 per almeno trenta minuti, e non cinque come accade quando i volontari sono presenti.

A Laconi traballa il Gruppo Volontari Sarcidano, attivo anche per i servizi di soccorso sanitario e assistenza sociale. Da poco tempo scarseggiano i volontari, ecco perché spesso il servizio non è attivo nonostante la convenzione stipulata mesi fa con l'Areus.

Dal gruppo ma anche dal Comune arriva l'appello rivolto a tutti i cittadini: «Diventiamo tutti volontari, basta essere disponibili anche due volte al mese».

L'appello è stato lanciato dal sindaco domenica mattina, in occasione dell'inaugurazione del nuovo defibrillatore.

Dopo la benedizione da parte del parroco, padre Pierangelo Cadoni, è intervenuto il primo cittadino Salvatore Argiolas: «Non possiamo permetterci di perdere questa realtà importante e fondamentale per il paese. Si tratterebbe di fare qualche turno al mese senza grossi impegni».

A fotografare la situazione è la presidente dell'associazione, Eleonora Fulghesu: «Ogni volta che sono costretta a inviare un'e-mail alla centrale operativa per avvisare che, a causa della mancanza di volontari, non possiamo garantire il servizio mi si spezza il cuore. La convenzione con l’Areus prevede la nostra presenza con tre operatori, sei ore al giorno, dalle 18 alle 24, per sei giorni a settimana. Purtroppo, però, alcuni giorni, per circa due volte a settimana, i volontari non ci sono, quindi il servizio non è attivo. Ciò significa che, se qualcuno dei cittadini ha bisogno dell'ambulanza, bisogna aspettare l'intervento che arriva da Ales. La convenzione per la mancanza di volontari potrebbe essere disattesa, serve l'aiuto di tutti per evitarlo».

Eleonora racconta la sua esperienza: «Anche io sono entrata a far parte del gruppo dopo aver letto un annuncio su Facebook. Ho fatto il corso e poi ho iniziato a prestare servizio. È una cosa che appaga. Si aiuta chi è in difficoltà. Capisco che il settore è delicato, ma tutti possono farlo dopo la formazione. L'intervento dell'ambulanza può servire a ognuno di noi, ecco perché ogni cittadino dovrebbe avvicinarsi a questa realtà. Basta essere disponibili anche due volte al mese, più siamo e meno lavoro ci sarebbe. L'ambulanza è attiva con la presenza di tre operatori, non è difficile raggiungere questa cifra - conclude Fulghesu - Per ora siamo appena in 30 volontari nel settore sanitario e tre ambulanze. Inviato tutti i cittadini a contattarci, non priviamo chi ne ha bisogno di un servizio di primaria importanza».