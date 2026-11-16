Dopo vent’anni la storica edicola di via Dritta ha chiuso i battenti a Oristano. Oggi la titolare Cristina Langiu insieme al fratello Alberto ha riconsegnato le chiavi al Comune, proprietario del locale. «Con grande rammarico abbiamo dovuto chiudere - spiegano i due fratelli – purtroppo ci era stato detto che il contratto di locazione non sarebbe stato rinnovato».

Quell’edicola nel cuore cittadino è stata un punto di riferimento. Rivendita di quotidiani, riviste, libri, giochi ma anche punto di ritiro di pacchi e infopoint. Poi per una serie di fattori, i due fratelli hanno iniziato a pensare di passare il testimone e cedere l’attività. «

Nei mesi scorsi abbiamo avuto diverse proposte, c’erano persone interessate all’acquisto dell’edicola – fa sapere Alberto Langiu – ma ovviamente prima abbiamo cercato di capire cosa sarebbe successo del contratto di locazione, visto che la cessione dell’attività era strettamente legata anche al locale che la ospitava». Il contratto era scaduto nel 2016 «ma evidentemente siccome noi abbiamo continuato a pagare il canone, si rinnovava tacitamente - aggiunge - Abbiamo chiesto chiarimenti e informalmente dal Comune ci è stato detto che non c’era più l’intenzione di concedere i propri locali per attività commerciali. E in caso di vendita dell’attività, il locale sarebbe rientrato nella loro disponibilità». A quel punto è saltata la vendita, così si è arrivati alla chiusura.

Dagli uffici comunali di piazza Eleonora fanno sapere che «non è arrivata una richiesta formale per il rinnovo del contratto». Il sindaco Massimiliano Sanna sostiene che «i tecnici effettueranno un sopralluogo per valutare le condizioni dello stabile ed eventuali interventi. Poi si deciderà cosa fare, se affittarlo o tenerlo per iniziative del Comune».