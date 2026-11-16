Sono 45 le domande ammesse al contributo “Mi prendo cura” per il primo semestre 2026, a fronte di 47 richieste presentate. Il Comune di Oristano ha pubblicato gli elenchi dei beneficiari e degli esclusi sul proprio sito istituzionale. L’erogazione delle somme è prevista nei prossimi giorni, a cura dell’Ufficio amministrativo dei Servizi sociali.

Il programma regionale, complementare a “Ritornare a casa Plus”, è rivolto alle persone con disabilità gravissime e prevede un sostegno economico per far fronte a spese che non trovano copertura nelle misure ordinarie. «Il programma mette a disposizione un sostegno economico supplementare per affrontare bisogni che non trovano risposta nelle ordinarie misure sanitarie e sociali», spiega l’assessora ai Servizi sociali Giulia Murgia. Tra le spese ammissibili figurano l’acquisto di medicinali, integratori, ausili e protesi, le bollette di luce e riscaldamento e i servizi professionali di assistenza alla persona, in aggiunta a quelli già previsti dal piano personalizzato.

Già fissate anche le date per la seconda finestra annuale: le domande per il semestre luglio-dicembre 2026 potranno essere presentate online sulla piattaforma Sicare dal 7 gennaio 2027 all’8 febbraio. Le modalità operative saranno rese note con un apposito avviso.