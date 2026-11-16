Amarezza e indignazione a Marrubiu per l’ennesimo episodio di vandalismo ai danni di un bene pubblico.

Nella notte tra sabato e domenica ignoti hanno preso di mira la nuova piazza del canale coperto, tra via Tirso e via Tevere, danneggiando nove delle ventiquattro aiuole installate nell’area recentemente riqualificata.

L’episodio ha provocato la dura reazione dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luca Corrias, che ha presentato un esposto ai carabinieri nella speranza di individuare i responsabili.

L’area interessata dagli atti vandalici è stata inaugurata dopo un importante intervento di riqualificazione del valore di circa 200mila euro, finanziato con risorse della Regione Sardegna e del Comune. Un progetto nato per restituire ai cittadini uno spazio decoroso e funzionale, oggi pesantemente danneggiato da un gesto che rischia di avere conseguenze economiche significative per la collettività.

«In una notte si è rovinato il lavoro di anni, tra progettazione, autorizzazioni, pareri e tempo speso per realizzare un progetto di riqualificazione di un’area del nostro paese», ha commentato il sindaco Corrias. « Le nove aiuole danneggiate - precisa Corrias-. sono realizzate con materiali leggeri perché il progetto imponeva la posa sopra un canale coperto e quindi risultano più fragili, ma questo ovviamente non autorizza nessuno a prenderle a calci».

Il danno economico è rilevante e secondo quanto quantificato ci vorrà una spesa complessiva che supera i 7mila euro.

L’episodio non sarebbe isolato. L’amministrazione comunale ha infatti evidenziato come la piazza sia stata già in passato oggetto di comportamenti incivili e danneggiamenti. Un fenomeno che preoccupa non solo per i costi che ricadono sull’intera comunità, ma anche per il messaggio negativo che trasmette verso chi quotidianamente si impegna per migliorare il paese.

Ora la speranza è che le indagini possano portare rapidamente all’identificazione degli autori del gesto e che episodi simili non si ripetano, consentendo alla nuova piazza del canale coperto di tornare a essere un luogo di incontro e aggregazione per i cittadini di Marrubiu.