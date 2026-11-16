Non un semplice furto, ma un gesto che colpisce l'intera comunità. A denunciarlo pubblicamente è stato il sindaco di Paulilatino, Domenico Gallus, che racconta quanto accaduto nel cantiere del nuovo parco urbano in località Marzas, da dove sono state portate via le mattonelle in basalto da utilizzare per la realizzazione del marciapiede dell'area.
Il materiale era stato donato dall'azienda Perdas, realtà produttiva insediata nel Pip, come contributo concreto alla realizzazione di un'opera destinata a tutta la cittadinanza. Il sindaco Gallus ha espresso forte indignazione per quanto avvenuto, sottolineando come il furto rappresenti un danno per tutta la collettività. «E' un gesto gravissimo e inaccettabile. Non è stato rubato qualcosa al Comune, ma tolto qualcosa a tutti i cittadini di Paulilatino», ha dichiarato il primo cittadino. Gallus ha voluto evidenziare anche il valore della donazione effettuata dall'azienda, un contributo nato dalla volontà di sostenere la crescita del paese e migliorare uno spazio destinato alla socialità.
«Era un dono per tutti, per i bambini, per le famiglie, per gli anziani - evidenzia il sindaco - portarlo via significa colpire l'intero paese». Parole che si sono trasformate anche in un appello rivolto agli autori del gesto affinché restituiscano il materiale sottratto e consentano la prosecuzione dei lavori senza ulteriori ritardi. «Mi rivolgo a chi ha fatto questo - afferma- non è troppo tardi per rimediare, abbiate un sussulto di dignità e diteci dove sono le mattonelle che appartengono alla comunità». Il nuovo parco urbano di Marzas rappresenta infatti un'opera di attesa dalla popolazione e pensata come luogo di incontro e svago per tutte le fasce d'età. «Si sta realizzando per i cittadini, con il contributo di tutti. Non permettiamo che pochi rovinino il lavoro e la generosità di tanti. Riportate subito le mattonelle al loro posto», ha concluso il sindaco. Un episodio che ha suscitato amarezza nel paese, soprattutto perché va a colpire un'iniziativa nata grazie alla collaborazione tra istituzioni, imprese e comunità locali.