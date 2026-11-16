Non un semplice furto, ma un gesto che colpisce l'intera comunità. A denunciarlo pubblicamente è stato il sindaco di Paulilatino, Domenico Gallus, che racconta quanto accaduto nel cantiere del nuovo parco urbano in località Marzas, da dove sono state portate via le mattonelle in basalto da utilizzare per la realizzazione del marciapiede dell'area.

Il materiale era stato donato dall'azienda Perdas, realtà produttiva insediata nel Pip, come contributo concreto alla realizzazione di un'opera destinata a tutta la cittadinanza. I l sindaco Gallus ha espresso forte indignazione per quanto avvenuto, sottolineando come il furto rappresenti un danno per tutta la collettività. «E' un gesto gravissimo e inaccettabile. Non è stato rubato qualcosa al Comune, ma tolto qualcosa a tutti i cittadini di Paulilatino», ha dichiarato il primo cittadino. Gallus ha voluto evidenziare anche il valore della donazione effettuata dall'azienda, un contributo nato dalla volontà di sostenere la crescita del paese e migliorare uno spazio destinato alla socialità.