Una possibile riapertura alla città, anche prima del trasferimento degli uffici della Prefettura. L’ex carcere di piazza Manno potrebbe tornare temporaneamente a vivere attraverso iniziative culturali e socioculturali, in attesa del più ampio progetto di riqualificazione che lo trasformerà nella nuova sede della Prefettura.

L’opportunità passa attraverso il temporary use, la formula con cui l’Agenzia del Demanio punta a restituire alla collettività immobili pubblici non ancora interessati dagli interventi di recupero. A fine novembre è attesa la pubblicazione di un bando nazionale che includerà anche il complesso storico di Oristano. L’ipotesi è concedere in uso una parte dell’ex penitenziario per ospitare mostre, eventi e altre iniziative aperte al pubblico.

Un percorso già sperimentato a Sassari, dove il Comune ha chiesto e ottenuto dal Demanio la gestione temporanea degli spazi dell’ex carcere di San Sebastiano per attività culturali. A dicembre è prevista l’apertura di una mostra dedicata a Tutankhamon.

Anche il Comune di Oristano potrebbe valutare la partecipazione. «Aspetteremo la pubblicazione del bando e poi decideremo in base alle indicazioni. Potrebbe interessarci per fini culturali: mostre, convegni, conferenze. Naturalmente è necessario leggere le condizioni prima di decidere», spiega il sindaco Massimiliano Sanna.

L’eventuale apertura temporanea non interferirebbe con il progetto di lungo periodo, che prevede la trasformazione dell’ex carcere nella nuova sede della Prefettura. La progettazione è stata affidata al raggruppamento composto da Politecna Europa, PAN Associati, Poleis Società Cooperativa e Agro Service. L’intervento ha un valore complessivo di 22,7 milioni di euro e un cronoprogramma di cinque anni.