“D obbiamo rispettare gli anziani perché custodiscono la saggezza”. Ce lo ripetono da generazioni, ma le mode passano e oggi i diritti acquisiti valgono meno di un buono sconto scaduto. Il taglio alla sanità pubblica colpisce soprattutto loro, diventati sacrificabili, mentre le pensioni sembrano circoli del tennis per miliardari: guardare ma non entrare. Eppure, senza servizi per le famiglie, i bambini (quei piccoli umani ormai rarissimi, qualcuno ancora si scorge in giro) sopravvivono grazie ai nonni: quelli lasciati soli tra liste d'attesa infinite, corridoi di pronto soccorso e truffe online. Se però abbiamo deciso che i vecchi sono da rottamare, siamo almeno coerenti. Via il settantaquattrenne Putin, l'ottuagenario Trump e Netanyahu (77 anni). Con Biden — 83 primavere, anzi autunni, un non richiesto ritorno a mezzo libro scritto nei rari momenti di veglia dopo aver spianato la strada a The Donald con un ritiro tardivo — il ricambio ha già colpito.

Tutti a casa, largo ai giovani. Peccato rinunciare a Mattarella e a chi ha qualcosa da insegnare. In compenso, abbiamo la 49enne Meloni a Palazzo Chigi e la 57enne Todde alla guida di Regione e Sanità. E va tutto a gonfie vele, no?