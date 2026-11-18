La giudice del Tribunale di Oristano, Serena Corrias ha disposto il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili (fino a un valore di 600mila euro) dei Battista Manis, 53enne terralbese, del figlio Pietro Paolo e della moglie Claudia Abis.

Una novità importante nella vicenda giudiziaria sulla morte di Claudio Manca, il 49enne di Terralba, per cui a gennaio l’imprenditore, il figlio e la moglie compariranno davanti al giudice con l’accusa di omicidio.

Il sequestro dei beni era stato sollecitato dagli avvocati di parte civile Luciano Rubattu e Fabio Costa (per i genitori, la sorella e le nipoti) per garantire la possibilità di risarcimento dei familiari in caso di condanna. L’ipotesi che Manis potesse cercare di disfarsi dei suoi beni era emersa già durante le indagini quando sono stati sequestrati dei biglietti scritti a mano dall’imprenditore in carcere. Appunti in cui ci sono riferimenti sulla vendita della tabaccheria e indicazioni per un amico che poi avrebbe dovuto curare il suo patrimonio. Inoltre l’11 novembre scorso la difesa ha chiesto l’autorizzazione all’ingresso in carcere di un notaio per autenticare la procura speciale in favore della sorella di Manis e poter poi formalizzare la vendita dell’azienda. La difesa ha sostenuto che ci fossero già una scrittura privata sulla cessione dell’attività e relativi bonifici, antecedenti la vicenda contestata.

Alla luce degli elementi emersi, la giudice ha ritenuto che esista il rischio di dispersione del patrimonio e quindi siano a rischio le garanzie risarcitorie (stimate in 600mila mila euro). Da qui il provvedimento che congela anche eventuali somme depositate in istituti di credito.