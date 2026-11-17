Si accomodano nei salotti delle case del paese e, con il registratore in mano, ascoltano per ore i racconti degli anziani per raccogliere dati su grammatica, lessico e toponomastica. L'obiettivo è uno: capire se il dialetto veneto importato è l'originale, quello vero, quello autentico. È la missione che, da ieri, stanno portando avanti ad Arborea sedici studenti del corso "Lessico e Toponomastica" della laurea magistrale in Linguistica dell’Università di Padova. I ragazzi per quattro giorni saranno impegnati in un laboratorio di dialettologia sul campo, alla scoperta della comunità veneta discendente dalle famiglie che arrivarono qui nel Novecento per la bonifica della piana di Terralba.

Gli studenti sono arrivati ad Arborea ieri mattina. Sono stati subito accolti dalla sindaca Manuela Pintus, in Comune. L’iniziativa ha l'obiettivo di approfondire la conservazione e l’evoluzione del dialetto introdotto dalle famiglie venete. Permetterà di approfondire le differenze generazionali e la vitalità del dialetto attraverso il confronto diretto con la comunità.

Il docente Enrico Castro, responsabile del progetto: «Documentare un dialetto significa, prima di tutto, ascoltare le persone che lo parlano. La dialettologia è una disciplina che non si studia solo sui libri, ma che vive soprattutto attraverso l'incontro con le persone, patrimonio di memoria e identità collettiva. Vogliamo capire - prosegue Castro - se il dialetto veneto arrivato allora in Sardegna presenta oggi caratteristiche nuove e cosa è cambiato da generazione in generazione. I nostri ragazzi torneranno a casa con un bagaglio importante».

Durante l'accoglienza, la sindaca Manuela Pintus si è rivolta agli studenti per annunciare l'intenzione del Comune: «Questo progetto vi darà la possibilità di scrivere degli articoli scientifici che potremo poi presentare alla Regione per chiedere di modificare la legge sulla tutela delle minoranze linguistiche e di includere anche la tutela della parlata veneta di Arborea. Secondo noi, avete un compito molto importante. Vi ringraziamo per aver deciso di portare avanti questo studio nel nostro paese».