Monta in Sardegna l’indignazione contro la fiction “177 giorni. Il rapimento di Farouk” andata in onda ieri sera su Rai Uno, che ricostruisce le drammatiche fasi del sequestro del piccolo Kassam, avvenuto a Porto Cervo il 15 gennaio del 1992 e concluso con la liberazione il 10 luglio successivo, nel Nuorese.

Dopo la dura presa di posizione della pro loco di Mamoiada, il caso diventa anche politico, con FdI che chiede alla presidente Todde di prendere posizione «contro chi svaluta la tradizione culturale di un popolo fiero e onesto» e di revocare, se possibile, il finanziamento.

«La dignità del popolo sardo non si baratta, non si vende, ma si respira nell’aria di un popolo fiero dell’anima delle proprie tradizioni e come tale deve essere esaltato da racconti realistici e non romanzati per esigenze di copione», dichiara il capogruppo in consiglio regionale Paolo Truzzu.

L’esponente di FdI esprime la «massima solidarietà» a Mamuthones e Issohadores «per l’ignobile tentativo di delegittimazione di parte della cultura sarda».

Truzzu ricorda che la serie è finanziata dalla Regione tramite Sardegna Film Commission e incalza la Giunta: «La presidente Todde e l’assessora alla cultura Ilaria Portas spieghino quali sono i criteri attraverso i quali vengono finanziati film che dovrebbero esaltare l’immagine della Sardegna e che invece rischiano di veder calpestati gli elementi più importanti delle nostra tradizione».

Ora, conclude Truzzu, visto che non sono stati rispettati gli accordi di tutela del vero significato della maschera tra la produzione della fiction e l’ente che preserva le tradizioni, «Todde verifichi se ci sono gli estremi per la revoca del finanziamento e per intraprendere qualsiasi azione nei confronti della produzione, affinché si esaltino i valori del popolo sardo e non si svenda la dignità per l’audience».