La strada statale 292 torna a fare paura. A ogni forte precipitazione, il tratto compreso tnel tratto in corrispondenza del cosiddetto "ponte di Suni", si trasforma in un lago artificiale. Accumuli d'acqua che nei casi più critici toccano quota trenta centimetri sulla carreggiata, mettendo a pentimento la vita degli automobilisti e paralizzando i collegamenti tra Tinnura, i centri limitrofi e l'Oristanese. ​Una situazione insostenibile che ha spinto l'amministrazione comunale di Tinnura a passare dalle segnalazioni ai fatti, inviando un esposto formale ad Anas, informando anche Regione, Provincia di Oristano e Prefettura per chiedere un intervento immediato. Al centro della protesta c'è la mancata pulizia delle caditoie e dei sistemi di deflusso delle acque meteoriche.

​«Non possiamo più tollerare che ogni forte pioggia si trasformi in una lotteria sulla pelle di chi viaggia», denuncia con forza il sindaco Piero Fadda, «Abbiamo trasmesso una diffida formale agli enti competenti per denunciare i gravissimi e ricorrenti allagamenti su questo tratto strategico. Parliamo di pericoli reali per la sicurezza stradale, causa, a quanto sembra, dall'ostruzione cronica dei drenaggi». Pur non avendo competenza diretta sull'arteria, il Comune ha scelto di non voltarsi dall'altra parte. «Non potevamo restare inermi davanti alle proteste degli automobilisti- prosegue il primo- cittadino. Per questo pretendiamo un sopralluogo urgente, il ripristino immediato del sistema di scolo e la messa in sicurezza dell'area».