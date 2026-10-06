Prende forma il polo centrista che guarda alle prossime elezioni comunali di Oristano. Udc, Sardegna al Centro 20Venti e Psd’Az hanno messo nero su bianco il loro accordo politico-programmatico ed elettorale, sottoscritto dai rispettivi referenti provinciali Michele Piredda, Giancarlo Mameli e Domenico Gallus.

L’intesa formalizza il percorso comune avviato nelle scorse settimane e punta alla «costruzione di un progetto amministrativo per la città di Oristano», attraverso «una linea programmatica comune» e la definizione delle «principali priorità amministrative e politiche per la città». Le tre formazioni dovranno ora lavorare a un documento condiviso con «gli obiettivi, le priorità e le linee di intervento ritenute strategiche per il futuro governo della città».

Il progetto resta aperto ad altri possibili alleati. L’accordo, infatti, «non pregiudica l’apertura del futuro progetto politico ad ulteriori forze politiche, civiche, associative e rappresentative della società oristanese». Eventuali nuove adesioni dovranno però avere «il consenso di tutte e tre le formazioni».

Ancora da individuare il candidato sindaco. «L’individuazione della candidatura alla carica di sindaco sarà definita nell’ambito del percorso politico e programmatico condiviso», prima attraverso il confronto tra i tre partiti e poi, eventualmente, con gli altri soggetti che aderiranno alla coalizione. Il metodo sarà quello «improntato alla più ampia condivisione».

L’accordo prevede infine un confronto costante tra gli alleati e «la preventiva informazione reciproca» sulle interlocuzioni con altri soggetti. In caso di divergenze, le parti si impegnano a cercare «una soluzione condivisa». Solo in assenza di un’intesa ciascuna formazione potrà assumere le proprie determinazioni politiche.

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