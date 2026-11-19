Dal prossimo 14 dicembre il servizio ferroviario sulla tratta Cagliari-Oristano potrebbe subire una pesante riduzione delle fermate nelle stazioni di Marrubiu-Terralba-Arborea e Uras-Mogoro. A lanciare l'allarme è il consigliere regionale del gruppo misto Emanuele Cera, che ha presentato un'interrogazione alla presidente della Regione e all'assessora dei Trasporti per chiedere chiarezza sulle modifiche al nuovo orario. Secondo quanto evidenziato, nei giorni feriali le fermate passerebbero da dieci a otto in direzione Cagliari e da dodici a otto verso Oristano, con una frequenza ridotta a un treno ogni due ore. Tra le novità più contestate figurano la soppressione della corsa delle 7.30 da Oristano e lo slittamento del primo arrivo nel capoluogo regionale alle 9.29. Verrebbe inoltre eliminato il collegamento serale delle 19.20 da Cagliari. Ancora più penalizzante il quadro previsto per i giorni festivi, quando rimarrebbero soltanto tre fermate per direzione, mentre numerosi convogli continuerebbero a transitare nelle due stazioni senza effettuare soste. «Da oltre un anno i sindaci di Marrubiu, Terralba e Arborea chiedono un potenziamento del servizio per un bacino di circa 20 mila abitanti - evidenzia Cered invece arriva un taglio ». Il consigliere sollecita il ripristino, prima dell'entrata in vigore del nuovo orario, di un treno con arrivo a Cagliari entro le 8.45 e di una corsa serale intorno alle 19.20 con fermata nelle due stazioni del Terralbese. Richiesto anche un di confronto con i sindaci , Trenitalia e Rfi.