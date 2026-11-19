Altri 80.400 euro per tenere aperto il mercato provvisorio di via Cimarosa per tutto il 2027. È la somma (identica a quella stanziata per il 2026) che il Comune ha impegnato per la locazione dei locali, mentre resta in attesa di partire il cantiere di via Costa, destinato ad accogliere anche i boxisti oggi nella sede temporanea.
A settembre, dopo una lunga attesa, l’aggiudicazione dei lavori al Consorzio Stabile Soledil Srl di Qualiano aveva fatto pensare a una svolta imminente. Il cronoprogramma fissava in 120 giorni la durata dell’intervento, ma a due mesi di distanza il cantiere non è ancora partito.
«Nelle more dei lavori di via Costa e prima del trasferimento dobbiamo garantire ovviamente agli operatori la possibilità di continuare a lavorare in via Cimarosa», spiega l’assessora alle Attività produttive Valentina De Seneen.
La scelta di prevedere una locazione per l’intera annualità, anziché limitata ai mesi necessari per completare i lavori, dipende dagli obblighi contrattuali, chiarisce l’assessora, precisando che «ci sono le clausole contrattuali che consentono la risoluzione anticipata». Il trasferimento nella nuova sede, se i lavori saranno conclusi prima della fine dell’anno, potrà quindi anticipare la chiusura del contratto.