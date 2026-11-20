Nuovo look per il municipio di Narbolia. L’edificio sarà interessato da un intervento di manutenzione straordinaria da 333mila euro, finanziato con 300mila euro dalla Regione e 33mila euro di cofinanziamento comunale. Il progetto (approvato dalla giunta comunale, documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it) prevede un insieme di lavori finalizzati al miglioramento delle condizioni dell'edificio comunale di via Umberto 10, sia sotto il profilo strutturale e funzionale sia per quanto riguarda l'efficienza energetica.

Nel dettaglio, sono previsti il rifacimento della copertura della tettoia d'ingresso, il ripristino delle guaine dei cornicioni e l'impermeabilizzazione di terrazzi e ballatoi. Non solo. Si interverrà inoltre sugli intonaci, con opere di risanamento e tinteggiatura delle superfici interne ed esterne.

Il programma comprende anche la sostituzione degli infissi esterni con serramenti in alluminio a taglio termico, la sostituzione delle porte interne con modelli fonoisolanti e il restauro delle inferriate al piano terra. Previsto anche il rifacimento di tre servizi igienici.

Sul fronte impiantistico, il progetto contempla la sostituzione dei climatizzatori con pompe di calore aria-aria e la manutenzione dell'impianto elettrico collegato. I lavori avranno una durata prevista di 120 giorni dalla consegna del cantiere, ma durante l'esecuzione delle opere, il municipio continuerà a ospitare le attività istituzionali.