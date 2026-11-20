Un nuovo parcheggio pubblico per alleggerire il traffico e migliorare la sicurezza lungo via Roma, una delle principali strade del centro abitato di Simala. La giunta comunale, con la delibazione del 18 novembre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), ha individuato nell’area privata all’angolo tra via Roma e via Trento la soluzione preferenziale per realizzare nuovi spazi di sosta.

La scelta arriva al termine dell’analisi tecnica di tre possibili localizzazioni. L’area individuata, di circa 330 metri quadrati e attualmente libera, potrebbe ospitare tra 18 e 22 posti auto, con accessi da entrambe le strade. A favore della soluzione pesano soprattutto la posizione, l’affaccio diretto su via Roma e la vicinanza a negozi, bar e servizi del centro.

L’intervento punta a rispondere a un problema legato alla sosta irregolare lungo via Roma, dove le auto parcheggiate sulla carreggiata possono ridurre lo spazio disponibile per la circolazione e rendere più difficili le manovre. Il fabbisogno stimato dall’ufficio tecnico è di circa 20-25 stalli, anche in considerazione della presenza delle principali attività del paese e dell’afflusso di visitatori durante manifestazioni come “Portali Aperti”.

Le altre due ipotesi esaminate riguardavano un’area all’incrocio tra via Cagliari e via Roma, potenzialmente capace di accogliere fino a 25 auto ma penalizzata dalle difficoltà di accesso, e uno spazio tra via Trieste e via Trento, dove la presenza di fabbricati da demolire o ristrutturare comporterebbe maggiori complessità e costi.

La scelta della giunta non equivale però all’approvazione definitiva del progetto né all’acquisizione dell’area. Il responsabile dell’Area tecnica e di vigilanza dovrà predisporre una perizia per determinarne il valore di mercato, verificare la proprietà e la situazione catastale e accertare la compatibilità dell’intervento con le norme urbanistiche e i vincoli presenti. L’area ricade infatti in zona A, centro storico, ed è interessata da specifiche tutele territoriali e paesaggistiche. Solo dopo questi approfondimenti l’amministrazione potrà valutare l’eventuale acquisto e decidere come procedere.