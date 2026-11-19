Arriva dall'amministrazione comunale un importante provvedimento a favore delle famiglie con minori disabili. Per l'anno scolastico in corso saranno disponibili contributi per sostenere il trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia. La misura è finanziata con circa 43mila euro provenienti dal Fondo speciale per l'equità dei servizi. I destinatari sono gli alunni residenti a Bosa che frequentano le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, sia in città che fuori comune.

Il contributo sarà calcolato in base a diversi criteri: gravità della disabilità (con maggiori risorse per i casi più gravi), situazione economica della famiglia (Isee minorenni), distanza da percorrere (centro, periferia, extra-comunale) ed effettiva frequenza scolastica. Il rimborso massimo coprirà fino a 150 giornate di presenza a scuola. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online tramite la piattaforma del Comune. In caso di richieste superiori ai fondi disponibili, verrà applicato un coefficiente di riproporzionamento per garantire equità tra i beneficiari. Il provvedimento, sarà pubblicato per 15 giorni sull'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune.