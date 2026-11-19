Un social network locale, diverso dagli altri, con un obiettivo chiaro: riportare le persone al centro della vita reale e del territorio, riducendo l'uso passivo degli schermi. Al contrario di tutti gli altri social, insomma, che riescono a catturare l'attenzione degli utenti con i loro contenuti. Si tratta dell'App gratuita Nearby community, ideata da Riccardo Ortu, un ventottenne di Terralba appassionato di elettronica e nuove tecnologie. Un progetto nato quasi per gioco nel 2024 ma che ora registra numeri importanti. Farne parte è semplice e inoltre è studiato su misura per le persone. Al momento della registrazione, dopo aver scaricato l'applicazione, l'utente può scegliere i propri interessi. In base a queste preferenze, l'App propone tutte le attività filtrate in modo mirato tra eventi, servizi e luoghi da visitare. Una bussola interattiva che elabora le esperienze più adatte in base agli interessi, alla posizione e alle scelte dell'utente. «Ma non solo – spiega Riccardo Ortu – fornisce anche informazioni utili come i numeri di polizia, pronto soccorso e la presenza dei defibrillatori. Ma rinvia anche ai giornali locali per verificare le notizie e ai ristoranti in base ai gusti dell’utente». Oggi il social sardo conta circa 100mila utenti, quasi 200.000 luoghi mappati e 5.000 eventi. «Sono numeri che non mi aspettavo assolutamente – racconta il 38enne – Abbiamo utenti da tutta la Sardegna, dall'Italia e ora anche dall'Inghilterra». E c'è anche chi investe. Chi vuole sponsorizzare un servizio particolare o un'attività può farlo ovviamente, pagando una piccola cifra. Come accade per gli altri social. Ma è anche possibile divertirsi. L'ultima novità sono le “side quest”. Si tratta di missioni leggere da completare nel mondo reale: fotografare un dettaglio, scoprire un luogo e tanto altro. Ognuna ha il suo livello di difficoltà e un pizzico di ironia. Riccardo Ortu ha un sogno: «Mi piacerebbe competere con i social più importanti, i colossi. Sarebbe bello far capire a tutti che anche in Sardegna ci sono giovani che studiano e si applicano per sviluppare progetti tecnologici».