Intervento dei vigili del fuoco questa mattina a Scano di Montiferro per la rimozione di una tettoia sradicata dal forte vento.

L’allarme in via Giolitti, dove la copertura con i pannelli coibentati di un’abitazione è volata finendo in parte sul tetto dell'abitazione adiacente e in parte in strada.

Sul posto è stata inviata la squadra del Distaccamento di Abbasanta che ha provveduto alla messa in sicurezza della zona. L'intervento è stato poi concluso dalla squadra di Cuglieri con l'ausilio dell'autoscala inviata dalla sede centrale per la verifica e la messa in sicurezza di tutta la copertura.

(Unioneonline)