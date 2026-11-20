Una linea telefonica dedicata al sostegno delle donne vittime di violenza e un flash mob nei piazzali antistanti alle strutture ospedaliere e territoriali per “fare rumore” contro un fenomeno, prima di tutto culturale, che uccide, nel mondo, una donna ogni 6 ore.

La Asl di Oristano si prepara a celebrare la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, mercoledì 25 novembre, con un calendario ricco di iniziative. Aderendo alla sesta edizione dell’(H) Open week contro la Violenza sulle donne organizzata da Fondazione Onda, la struttura di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale “San Martino” di Oristano offrirà consulenze colloqui telefonici per le donne vittime di violenza nei giorni di martedì 24, mercoledì 25 e venerdì 27 novembre, dalle ore 16 alle 18, chiamando al numero 0783 317397 o inviando una mail a codice.rosa@asloristano.it. A rispondere alle richieste sarà la ginecologa Manuela Meloni e le operatrici sanitarie responsabili del percorso aziendale sulle vittime della violenza di genere, che potranno fornire informazioni, consigli e suggerimenti per uscire da situazioni a rischio. Sarà garantita l’assoluta tutela della privacy e dell’anonimato. Obiettivo dell’iniziativa è quello di incoraggiare le donne che subiscono forme di prevaricazione e aggressività fisica, psicologica o di altro tipo a rompere il silenzio e avvicinarle alla rete di servizi antiviolenza che può offrire percorsi di accoglienza protetta, progetti di continuità assistenziale e di sostegno, fornendo strumenti concreti e indirizzi a cui rivolgersi per chiedere aiuto. Il 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Asl di Oristano invita tutta la popolazione a partecipare ai flash mob organizzati nei piazzali antistanti agli ospedali San Martino di Oristano, Delogu di Ghilarza e Mastino di Bosa, alle Case della Comunità, ai poliambulatori e alla sede legale dell’azienda socio-sanitaria per “fare rumore” contro la violenza sulle donne. Alle 10.30, le dipendenti e i dipendenti si riuniranno, indossando un capo d’abbigliamento di colore rosso, per ascoltare la lettura della poesia “Se domani non torno”, dell’attivista peruviana Cristiana Torres Caceres, poi il brano musicale “Mary” dei Gemelli Diversi, e infine un minuto di rumore per tutte le donne vittime di violenza.

