La corsa verso la Sartiglia 2027 è già cominciata. Con Carlo Pala confermato alla presidenza, il Comitato Sartiglia si è insediato ieri a Palazzo Campus Colonna e ha avviato il lavoro sulle questioni organizzative in vista delle due giornate della giostra, in programma domenica 7 e martedì 9 febbraio. Sul tavolo ci sono già scadenze, risorse, percorsi e adempimenti da affrontare per preparare uno degli appuntamenti più attesi della città.

Nel nuovo organismo siedono Maurizio Casu e Michele Pinna per il Gremio dei Contadini, Cesare Muru e Carlo Pisanu per quello dei Falegnami, mentre la Fondazione Oristano è rappresentata da Tonino Falconi e Luigi Cozzoli. Alla prima riunione hanno partecipato anche il sindaco Massimiliano Sanna e lo stesso Falconi, presidente della Fondazione.

Sul tavolo le questioni organizzative più urgenti: dagli adempimenti legati al decreto Abodi alla predisposizione dei percorsi e degli allestimenti, passando per il reperimento delle risorse necessarie e lo stato dell’accreditamento dei contributi regionali.

«Il lavoro che ci attende è impegnativo e richiede collaborazione, condivisione e un forte spirito di squadra tra tutte le componenti coinvolte nell’organizzazione», ha dichiarato Pala, ringraziando per la fiducia rinnovata. L’obiettivo, ha aggiunto, è affrontare in anticipo tutti gli aspetti organizzativi, affinché la Sartiglia 2027 possa svolgersi nel migliore dei modi e nel rispetto della tradizione.