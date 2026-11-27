Un bando per individuare gli enti del Terzo settore che si occuperanno della gestione del dormitorio distrettuale e della Casa di accoglienza per l’inclusione sociale. Lo ha pubblicato il Comune di Oristano, in qualità di ente capofila del PLUS, avviando un percorso di co-progettazione per rafforzare i servizi destinati alle persone in condizioni di vulnerabilità. Le candidature dovranno essere presentate entro il 12 dicembre.

I due servizi hanno funzioni complementari. Il dormitorio è destinato all’accoglienza notturna temporanea delle persone senza dimora o prive di un’adeguata soluzione abitativa. La Casa di accoglienza dovrà invece sostenere percorsi individualizzati di recupero dell’autonomia personale e reinserimento sociale.

«L’iniziativa mira a contrastare la povertà, la grave marginalità adulta e il disagio abitativo, attraverso un sistema integrato di accoglienza, protezione e accompagnamento sociale rivolto a persone adulte in condizioni di vulnerabilità», spiega l’assessora ai Servizi sociali Giulia Murgia. «Il servizio prevede la gestione dell’accoglienza e delle strutture, il presidio sociale, il supporto nella gestione della quotidianità, interventi di accompagnamento e inclusione sociale, la promozione delle autonomie personali e il raccordo con i servizi sociali, sanitari e territoriali».

Possono partecipare gli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), singolarmente o in forma associata, in possesso dei requisiti richiesti. Le domande dovranno essere inviate esclusivamente tramite Pec all’indirizzo istituzionale@pec.comune.oristano.it entro il 12 dicembre 2026.