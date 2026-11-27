Restano ancora da definire alcuni dettagli, ma il programma è praticamente definito. Le manifestazioni natalizie 2026 si annunciano particolarmente ricche e, come anticipano l'amministrazione comunale e la Pro Loco, sarà dedicata soprattutto ai più piccoli, senza però dimenticare le famiglie, la tradizione e la solidarietà. La dodicesima edizione de “Le Vie del Natale”, promossa anche in collaborazione con le parrocchie di San Pietro e San Ciriaco, del mondo dell'associazionismo, della scuola, della Consulta Giovanile e della Livas, si prepara a regalare un mese di appuntamenti tra dicembre e gennaio.

Un cartellone ampio e articolato che, come ogni anno, punta a coinvolgere l'intera comunità ea creare la giusta atmosfera per le festività. « Il nostro intendimento - spiega l'assessora Rosella Orrù - è fare ogni sforzo possibile per rendere gioiosa la festa più attesa dell'anno. di alcuni appuntamenti ormai storici, come i concerti organizzati dal Coro Res Nova e dalla Banda musicale Giuseppe Verdi. Le iniziative prenderanno il via, come da tradizione, l'8 dicembre con l'accensione del grande albero in piazza Cattedrale e l'apertura dei mercatini natalizi, diventati negli anni uno dei simboli delle festività terralbesi.

«Si tratta di eventi particolarmente attesi e ormai consolidati - aggiunge l'assessora Orrù - che consentono ad artigiani, hobbysti e associazioni del territorio di esporre prodotti e creazioni, offrendo tante idee originali per i regali ei pensieri natalizi». Grande attenzione sarà riservata soprattutto al Natale dei bambini e della solidarietà, attraverso una serie di iniziative che coinvolgeranno scuole, associazioni cittadine ei loro ospiti, aspetto che continua a rappresentare uno dei valori centrali del programma.

«Tutte le manifestazioni, che si protrarranno fino all'Epifania, saranno funzionali anche a rendere vivo il centro cittadino - sottolinea ancora l'assessora- favorendo gli acquisti in un clima piacevole e allegro, ricco di suoni, colori e occasioni di incontro». Tra gli eventi spettacoli con artisti di strada, rappresentazioni teatrali, iniziative culturali e sportive a tema natalizio, i saggi di danza delle scuole cittadine. Non mancheranno inoltre appuntamenti molto amati dalla popolazione come la tradizionale castagnata aperta a tutti e, se le condizioni lo consentiranno, anche la suggestiva discesa della Befana dal campanile, uno degli eventi più attesi dai bambini. Un Natale che punta dunque a coniugare divertimento, partecipazione e solidarietà, mantenendo vive le tradizioni e regalando alla città settimane di festa e condivisione.