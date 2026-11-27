Si rinnova, a Curcuris, la “Giornata della Terza Età”. Organizzato dal Comune, l’evento è previsto per domenica 13 dicembre. Un momento in cui parte della comunità, quella sopra i 65 anni, si ritrova, condivide momenti e socializza. Il programma prevede, al mattino, la Santa Messa; al termine è previsto lo spostamento in pullman per il pranzo sociale. Il rientro a Curcuris è previsto nel pomeriggio. Per poter partecipare, occorrerà avere almeno 65 anni o compierli entro la fine del 2026 ed è prevista una piccola quota di partecipazione (10 euro). Prevista la quota di partecipazione intera (47 euro) per i coniugi sotto i 65 anni e gli accompagnatori degli anziani. Le iscrizioni dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro mercoledì 2 dicembre. Per informazioni ci si potrà rivolgere all’Ufficio Servizi Sociali.