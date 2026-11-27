Marrubiu, Terralba e Arborea fanno fronte comune per difendere la stazione ferroviaria e chiedono un'audizione urgente alla Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale. La richiesta, firmata dai tre sindaci Luca Corrias, Sandro Pili e Manuela Pintus, è indirizzata al presidente e ai componenti della Commissione infrastrutture e mobilità, alla presidente della Regione Alessandra Todde, all'assessora dei Trasporti Barbara Manca e alla direzione regionale di Trenitalia. Al centro la nuova programmazione ferroviaria, che prevede un'ulteriore riduzione delle fermate a decorrere dal 14 dicembre, nelle fasce orarie mattutine e serali, nonché nelle giornate festive. Una prospettiva definita inaccettabile dai tre Comuni, che rappresentano un bacino di utenza di circa 20 mila abitanti, per i quali il collegamento f costituisce un servizio essenziale per l'accesso al lavoro, allo studio e alle prestazioni sanitarie.

«Da anni chiediamo con forza il potenziamento del servizio ferroviario e su questo mi sto spendendo in prima persona in tutte le sedi istituzionali- afferma il sindaco di Marrubiu Luca Corrias – e per questo la prospettata riduzione delle fermate è inaccettabile». Da oltre un anno, ricordano i sindaci, le amministrazioni comunali rappresentano alla Regione ea Trenitalia la necessità di potenziare il servizio, come formalizzato nelle note del 27 maggio e dell'11 agosto 2025, nell'incontro in Prefettura a Oristano del 21 luglio 2025, nelle osservazioni al Piano Regionale dei Trasporti del 22 dicembre 2025 e nelle successive note di sollecito, l'ultima delle quali inviate il 31 agosto 2026.

«La stazione di Marrubiu-Terralba-Arborea non è un punto di passaggio secondario, ma un presidio fondamentale per tutto il nostro territorio- evidenzia il sindaco di Terralba Sandro Pili- e ridurre le fermate significherebbe penalizzare soprattutto chi non ha reali alternativi di trasporto». A fronte delle reiterate richieste di potenziamento, si apprende che la nuova programmazione potrebbe invece andare nella direzione opposta. Una riduzione che, secondo i sindaci, aggraverebbe le critiche già ampiamente documentate, costringendo ulteriormente i cittadini a ricorrere al mezzo privato, con maggiori costi e tempi di percorrenza.

«Per le nostre comunità la mobilità non è un servizio secondario, ma una questione di equità territoriale e di diritto- sottolinea la sindaca di Arborea Manuela Pintus-. Garantire collegamenti efficienti nelle ore strategiche della giornata e nei giorni festivi è essenziale per chi deve raggiungere ospedali, scuole e luoghi di lavoro». I tre primi cittadini chiedono pertanto l'audizione urgente, prima dell'entrata in vigore del nuovo orario ferroviario. L'obiettivo è scongiurare qualsiasi riduzione delle fermate attualmente garantite e definire, al contrario, interventi concreti per il potenziamento del servizio.