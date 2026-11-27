Un investimento di 100mila euro per migliorare la viabilità rurale di Seneghe. La giunta comunale, guidata dalla sindaca Albina Mereu (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione della strada comunale Aranzollu-Santu Perdu. Il provvedimento, approvato all’unanimità il 26 novembre, prevede un finanziamento interamente a carico di Laore Sardegna.

Il progetto ha ottenuto la validazione tecnica e i pareri favorevoli, con alcune prescrizioni, del Corpo forestale, dell’Ufficio Tutela del Paesaggio e della Soprintendenza. È stata inoltre rilasciata l’autorizzazione paesaggistica semplificata.

Particolare attenzione dovrà essere riservata alla tutela paesaggistica e archeologica: durante l'esecuzione dei lavori saranno rispettate le indicazioni degli enti competenti e sarà attivato anche il servizio di sorveglianza archeologica.

Con l'approvazione del progetto esecutivo, il Comune potrà ora avviare la procedura per l'affidamento dei lavori. L'amministrazione dovrà inoltre trasmettere a Laore tutta la documentazione richiesta e confermare il cronoprogramma dell'intervento, nel rispetto delle scadenze previste dalla convenzione di finanziamento.

(Unioneonline/En.Ne.)