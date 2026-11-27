Dalla recente distruzione delle installazioni contro la violenza sulle donne agli addobbi di Halloween vandalizzati, passando per il furto di materiali destinati al nuovo parco comunale fino al furto di un’automobile. In paese cresce la preoccupazione, spingendo il sindaco Domenico Gallus a lanciare un forte appello alla comunità affinché reagisca in modo compatto contro questi comportamenti.

L’ultimo episodio riguarda il danneggiamento e la sparizione di alcune opere realizzate nell’ambito di “Non una di meno”, il percorso artistico promosso dalla Consulta Giovani presieduta da Simone Ponti, in occasione della Giornata per la violenza contro le donne. Iniziativa nata per sensibilizzare la popolazione su un tema delicato e attuale che, invece, è stata presa di mira da ignoti. «Certe cose non possono succedere e dobbiamo essere tutti uniti per dire basta», afferma il primo cittadino. «Le postazioni preparate dai ragazzi dopo settimane di impegno sono state rubate, distrutte e vilipese. Un gesto gravissimo che colpisce non solo chi ha lavorato al progetto, ma l’intera comunità».

Gallus ha ripercorso una serie di fatti verificatisi ultimamente. Il primo nella notte di Halloween, quando diverse zucche intagliate da genitori e bambini furono trafugate e ritrovate distrutte in varie zone dell'abitato. Successivamente si è registrato il furto delle mattonelle destinate al nuovo parco comunale. A questi fatti si è aggiunto nelle ultime ore un nuovo episodio. « Alle cinque del mattino ho ricevuto il messaggio di un nostro concittadino al quale hanno rubato l’automobile parcheggiata nella piazza davanti a casa», racconta il sindaco. Il sindaco invita allora famiglie, cittadini e istituzioni a non abbassare la guardia. «Si sta insinuando una spirale negativa che non appartiene alla nostra comunità, da sempre unita e solidale. Non possiamo permettere che venga soffocato l’entusiasmo dei nostri giovani, che stanno contribuendo a rendere più viva la vita sociale del paese».