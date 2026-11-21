Porte chiuse e stop al centralino. L’assemblea dell’associazione cavalieri Sa Sartiglia, convocata dal presidente Andrea Manias per decidere le modalità delle selezioni, ha scelto a maggioranza una linea più rigorosa per provare ad alzare il livello delle pariglie. Due le decisioni approvate: le prove si svolgeranno a porte chiuse, senza obbligo di utilizzare il caschetto, e la figura minima per ottenere la sufficienza sarà quella dei laterali in piedi.

Una scelta che esclude di fatto il cosiddetto centralino, con il cavaliere centrale in piedi e i due laterali seduti. L’obiettivo è alzare l’asticella dopo alcune edizioni nelle quali le esibizioni delle pariglie non hanno sempre soddisfatto le aspettative.

Confermata anche la formula delle selezioni: ogni terzetto dovrà affrontare due passaggi e raggiungere la sufficienza per conquistare il via libera alla partecipazione alla Sartiglia. Non basterà dunque essere iscritti per avere un posto nel corteo: servirà dimostrare in pista di essere all’altezza dei requisiti stabiliti dall’assemblea.

Quest’anno le pariglie iscritte sono 35, cinque in meno rispetto alle 40 che tradizionalmente compongono il corteo della giostra equestre. Un numero che rende ancora più importante l’esito delle selezioni, chiamate a definire quali terzetti potranno prendere parte alla prossima edizione della Sartiglia.