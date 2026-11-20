Seduta dedicata a temi finanziari quella del Consiglio comunale con il confronto in aula concentrato soprattutto sull’applicazione dell’avanzo di amministrazione e l’addizionale Irpef. Sull’avanzo, la minoranza ha sollevato dubbi per uno stanziamento superiore ai 100 mila euro destinato a iniziative culturali. Secondo l’opposizione, manca chiarezza e una programmazione dettagliata degli interventi.

La sindaca Patrizia Carta, che ha spiegato come siano in corso incontri con le associazioni per il calendario delle attività in particolare sugli eventi natalizi. Sul regolamento Irpef, illustrato dall’assessore Leonardo Murgia, la minoranza guidata da Ileana Arca ha proposto di cancellare l’addizionale dal 2027. «Pur trattandosi di un adeguamento obbligatorio, ricordiamo che siamo l’unico comune del Guilcier ad applicarlo», ha evidenziato Arca. Il consigliere Roberto Sias, ha sostenuto invece come i margini economici per azzerare l’aliquota esistano nel bilancio e rappresenterebbe un segnale concreto per le famiglie. Dalla maggioranza è arrivata un’apertura. La sindaca Carta ha ricordato però che l’addizionale, il cui gettito è di circa 60 mila, era stata introdotta per garantire la copertura finanziaria del mutuo del progetto Iscol@, ma ha anche confermato che la sua eliminazione resta un obiettivo sul quale l’amministrazione intende lavorare. «Toglierla è un traguardo che vogliamo perseguire attraverso una razionalizzazione della spesa e una revisione dei costi», ha affermato la prima cittadina.