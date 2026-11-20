L o Stato è indebitato oltre il collo: 3.211,6 miliardi. Guardiamo dall’alto i Paesi più industrializzati ma sarebbe più realistico piangere miseria, per tentare di emozionare l’algida Ursula von der Leyen affinché autorizzi lo scostamento di bilancio di un misero 1,2 per cento del Pil, tradotto in 28/29 miliardi di ossigeno puro. Niente rende meglio dell’abusato ma efficace aforisma di Ennio Flaiano “la situazione è grave ma non è seria” visti i 6 mila emendamenti alla legge di Bilancio per tentare di strappare carrettate di euro utili per fertilizzare i propri feudi politici. Anche in questa manovra c’è chi tira a destra e chi a sinistra, finire fuori strada è un attimo. In Regione non abbiamo di che lamentarci, spendiamo nei campi e nelle officine, nelle province e nei comuni, nella sanità pubblica e nella privata: bussate e vi sarà aperto. Ad Arborea gli allevatori hanno consegnato al sindaco le chiavi delle stalle, un pegno in cambio dell’impegno. Ancora. La Regione ha stanziato 10 milioni di euro per sostenere gli enti locali alle prese con bilanci borderline. Giusto anche questo ma a una precisa condizione: chi sfora abbia almeno il buon gusto di non portare l’artista “pincopalla” a San Silvestro per far “gazzosa”, tanto paga la Regione, ovvero Pantalone, che pure lui la notte del 31 stappa: acqua minerale, gasata.