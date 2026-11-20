Disagi nelle abitazioni di San Vero Milis. Il Comune fa sapere che per consentire l’ultimazione dei lavori sulla condotta idrica in località Santu Lussurzeddu, è necessario diminuire il flusso dell’acqua potabile nelle condotte. I lavori sono previsti dalle 8 fino alle 18 nei giorni 24, 25 e 26 novembre. L'amministrazione quindi invita la popolazione a fare scorta di acqua potabile, non essendo esclusa la necessità di interrompere totalmente l’erogazione idrica. Per i cittadini non si tratta di una novità: da mesi, infatti, si verificano problemi legati alla condotta idrica vecchia e obsoleta. L'ultimo episodio risale a ieri, quando a causa di un guasto importante l'erogazione dell'acqua è stata sospesa.