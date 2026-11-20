Fa discutere a Baratili l'affidamento al segretario comunale da parte del sindaco Alberto Pippia della gestione degli usi civici, della lottizzazione Santu Michei, del patrimonio comunale e delle concessioni pubbliche. Il consigliere di minoranza Alberto Murru vuole vederci chiaro e per questo ha presentato un'interrogazione.

«Nessuno mette in discussione la professionalità del segretario comunale - spiega - ma la domanda politica è un'altra. Se il sindaco e la Giunta sono stati eletti per amministrare Baratili, per quale motivo le decisioni più complesse e strategiche vengono concentrate nelle mani di una figura tecnica? Perché le questioni che incidono sul futuro della comunità non vengono affrontate e rivendicate direttamente dalla politica? Baratili ha bisogno di amministratori che decidano, si assumano responsabilità e rispondano delle proprie scelte davanti ai cittadini. Le questioni che riguardano il territorio, il patrimonio pubblico e gli usi civici non possono essere trasformate in pratiche da affidare ad una sorta di gestione commissariale permanente».

Con l'interrogazione Murru chiede al sindaco di spiegare pubblicamente le ragioni di questa scelta. I cittadini hanno il diritto di sapere chi sta realmente governando Baratili San Pietro e chi si assume la responsabilità delle decisioni che riguardano il futuro della nostra comunità". Per avere la risposta bisogna attendere la convocazione del prossimo consiglio comunale.