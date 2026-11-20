Non solo una protesta contro i tagli a livello nazionale per il comparto dell’istruzione, ma anche un grido d’allarme sul futuro della loro scuola. È il messaggio che arriva da docenti e personale Ata della sezione staccata dell’ ’Itis Othoca, che ieri hanno aderito compatti allo sciopero nazionale, trasformando la mobilitazione in un’occasione per richiamare l’attenzione sulla sorte del plesso di Ales. Nel documento sottoscritto dal personale scolastico si legge che l’adesione assume un significato ancora più forte in un territorio già segnato da spopolamento e difficoltà infrastrutturali. «Vogliamo rompere il silenzio su un’emergenza che non può più essere ignorata, in quanto la nostra è una scuola di provincia con pochi iscritti, ma non è una realtà marginale. Siamo pienamente in grado di accogliere molti più studenti e di rispondere alle loro esigenze formative, ma soprattutto svolgiamo una funzione territoriale e sociale insostituibile». Un presidio educativo che accoglie ragazzi provenienti da numerosi piccoli comuni già penalizzati dalla carenza di trasporti e dalla distanza dai centri maggiori. Da qui la richiesta rivolta a Comuni, Provincia e Regione affinché siano adottate misure concrete. «La scuola non è una spesa da tagliare – concludono- ma il più importante investimento sul futuro della comunità». Sul futuro del plesso interviene anche il dirigente scolastico Serafino Piras, che invita a guardare alle prospettive di sviluppo dell’istituto. «Comprendo pienamente le preoccupazioni espresse dai docenti e dal personale Ata- afferma il dirigente- ma posso garantire che il nostro impegno è quello di far crescere la scuola, che rappresenta un presidio fondamentale per gli studenti dell’Alta Marmilla, del parte Montis, ma e anche per numerosi centri fuori provincia come Barumini, Lunamatrona, Siddi, Tuili, Setzu e Turri». Piras interviene anche sul mancato avvio della prima classe nell’anno scolastico in corso, «Purtroppo alcune defezioni sopraggiunte all’ultimo momento – chiarisce Piras- non ci hanno consentito di istituirla. Si è trattato di una situazione contingente e non di una scelta di ridimensionamento», precisa. «Dal prossimo anno la prima sarà nuovamente presente e, anzi, il corso di studi per perito elettrotecnico verrà rafforzato con nuovi indirizzi legati alle biotecnologie e al settore parasanitario, ampliando ulteriormente l’offerta formativa».