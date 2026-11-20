Fare fronte comune contro la crisi dei consumi e riaccendere le vetrine del paese partendo da uno strumento rimasto troppo a lungo nel cassetto. È questo l’obiettivo dell’incontro promosso a Ghilarza giovedì pomeriggio dall’Amministrazione comunale insieme ai vertici di Confcommercio e ai titolari delle attività produttive locali, convocati per provare a fare rete e rilanciare il Centro commerciale naturale. Un progetto nato sulla carta nel 2010 ma che, dopo una breve e timida fase iniziale, era finito nel dimenticatoio lasciando i commercianti ad affrontare da soli le difficoltà del mercato.

«Sappiamo che le attività stanno attraversando un momento di grossa difficoltà. Per questo abbiamo pensato di provare a fare qualcosa: fa sempre male sapere che qualche attività chiude, ma occorre non farsi trascinare dagli eventi. È necessario reagire, è importante fare rete . L'Amministrazione vi è vicina. È chiaro che nessuno di noi ha la bacchetta magica, ma serve la volontà di andare avanti da parte di tutti», ha esordito l’assessore alle Attività produttive Federico Fodde.

Presenti alla riunione oltre quaranta titolari di attività commerciali. E a loro gli esperti arrivati nella cittadina del Guilcier, Sara Pintus e Francesco Cozzolino, hanno illustrato le opportunità offerte dal rilanciare il Centro commerciale. «Le modalità di acquisto e consumo sono cambiate, occorre reagire al cambiamento. Serve fare squadra per non essere soli», ha sottolineato Pintus. Nel dettaglio di cosa sia e cosa offre il Centro commerciale naturale è entrato Cozzolino: «L’obiettivo è valorizzare il commercio urbano, promuovere il territorio e le tradizioni, sviluppare eventi e manifestazioni che rendano il paese più dinamico, avere la possibilità di accedere ai contributi regionali», ha spiegato. E nel 2027 potrebbe uscire un bando da parte della Regione.

Ora nell’immediato si verificherà la vecchia documentazione e nel frattempo i commercianti dovranno decidere se rimettersi in gioco con questo progetto. Intanto per lunedì l’Amministrazione ha riconvocato i titolari delle attività produttive. Con loro ci saranno anche le associazioni del paese: obiettivo illustrare le iniziative messe a punto per le festività natalizie, accogliere altre proposte in modo da rivitalizzare il paese per questo periodo. Appuntamento alle 21 all’auditorium comunale.