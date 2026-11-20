Due posti a tempo indeterminato negli uffici del Comune di Oristano. L’amministrazione apre le porte a funzionari amministrativi già in servizio in altre pubbliche amministrazioni, con l’obiettivo di rafforzare il proprio organico attraverso una procedura di mobilità.
La selezione riguarda due figure da inserire a tempo pieno. Per partecipare è necessario essere già dipendenti pubblici con un contratto a tempo indeterminato, aver superato il periodo di prova e ricoprire un ruolo di funzionario amministrativo. Ammessi anche i lavoratori part-time, purché disponibili a passare al tempo pieno in caso di trasferimento.
Tra i requisiti richiesti c’è una laurea in Economia, Giurisprudenza o Scienze politiche, o un titolo equiparato. Occorre inoltre essere in possesso dell’idoneità fisica al servizio e non avere procedimenti disciplinari in corso né sanzioni negli ultimi due anni. È richiesto anche il nullaosta dell’amministrazione di provenienza, quando previsto.
Per candidarsi c’è tempo fino alle 13 del 19 dicembre. La domanda va presentata esclusivamente attraverso il portale InPa. La selezione proseguirà con un colloquio, in programma il 22 dicembre alle 10 a Palazzo degli Scolopi. I primi due classificati saranno dichiarati vincitori.
Il bando integrale è consultabile sul portale InPa e sul sito del Comune.