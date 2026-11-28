È stata una piazza Eleonora gremita di pubblico a dare il via al Natale di Oristano. Grande partecipazione per l’inaugurazione delle manifestazioni natalizie, con l’accensione del grande albero di 14 metri e delle luminarie che da oggi accompagneranno la città fino all’Epifania.

Con l’appuntamento di oggi ha preso ufficialmente il via “Natale a Oristano 2026 – Viaggio nel Regno dello Schiaccianoci”, il programma di iniziative che animerà il centro storico fino al 6 gennaio, trasformandolo in un percorso ispirato alla celebre fiaba, tra installazioni scenografiche, musica, spettacoli e appuntamenti per grandi e piccoli.

La cerimonia in piazza Eleonora è stata il momento centrale della giornata inaugurale, accompagnata da animazione e musica. Già dalle 17, intanto, piazza Manno ha aperto le porte alla pista di pattinaggio su ghiaccio, destinata a rimanere operativa tutti i giorni per l’intero periodo delle festività.

Il cuore del percorso natalizio sarà proprio piazza Eleonora, dove fino al 24 dicembre saranno presenti il Mercatino di Natale e la Locanda dello Schiaccianoci, con prodotti artigianali, specialità e produzioni locali. Il programma coinvolgerà anche piazza Roma e la Torre di Mariano II, mentre in piazza Manno è stata inaugurata la pista su ghiaccio.

Un Natale diffuso, dunque, con la fiaba dello Schiaccianoci a fare da filo conduttore tra piazze, monumenti e luoghi della cultura, attraverso un calendario di spettacoli, concerti, laboratori, letture e visite guidate.