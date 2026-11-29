Un riconoscimento per un figlio illustre di Cuglieri, ovvero una pietra scolpita nella memoria collettiva comunitaria. È questo il senso profondo dell'intitolazione della piazza al maresciallo Gianfranco Deriu, capo pilota della Guardia di Finanza scomparso il 2 marzo 1994, insieme al collega vicebrigadiere Fabrizio Sedda, nel tragico incidente dell’elicottero Volpe 132, durante una missione operativa nella costa sud orientale dell'Isola.

Cuglieri compie un gesto che va oltre il semplice omaggio istituzionale: il nome di entra a far parte del paesaggio quotidiano del paese, diventando un segno tangibile di riconoscenza e un richiamo permanente ai valori del servizio, del coraggio e della memoria. Un ricordo che la comunità affida anche alle nuove generazioni, perché il tempo non cancelli la storia di chi ha dato la propria vita nell'adempimento del dovere.

La giornata commemorativa, giovedì scorso 26 novembre, si è aperta al Teatro del Seminario con un momento di formazione rivolto agli studenti delle scuole primaria e secondaria di Cuglieri, che così hanno conosciuto più da vicino il ruolo, i compiti istituzionali e le fondamentali attività operative della Guardia di Finanza contro l'illegalità. In via dell'Orzo, poi, la cerimonia della commemorazione, fortemente voluta dall'Amministrazione comunale, per rendere omaggio al militare e testimoniare la vicinanza dell'intera comunità ai suoi familiari. A solennizzare l'evento, il picchetto d'onore della Guardia di Finanza, affiancato dai gonfaloni del Comune di Cuglieri e dal labaro della sezione ANFI dei Finanzieri in congedo di Oristano.

Alla presenza delle autorità civili, militari e religiose del territorio il ricordo intenso del sindaco Andrea Loche, del prefetto Paolo Corritore e del colonnello Antonello Urgeghe comandante provinciale della Guardia di Finanza di Oristano. Le loro parole hanno ripercorso la figura umana e professionale di Gianfranco Deriu, ricordandone il servizio e il valore. Appena scoperta la targa commemorativa e deposta la corona d'alloro, la benedizione del cappellano militare del Comando regionale della Guardia di Finanza. Un lungo e sentito applauso ha suggellato la cerimonia, chiudendo con un momento di intensa partecipazione e commozione una giornata solenne.