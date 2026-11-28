Un progetto per ripensare Oristano, superare le criticità amministrative e guardare a un orizzonte che vada oltre la prossima consiliatura. Futuro Nazionale si prepara alle elezioni comunali della prossima primavera e lancia la propria sfida, senza escludere possibili alleanze con altre liste e movimenti. «È arrivato il momento di cambiare: noi siamo pronti, Oristano è pronta», è il messaggio del responsabile provinciale Roberto Zedda, intervenuto questo pomeriggio all’incontro con iscritti e simpatizzanti.

La proposta politica parte dalla necessità di una nuova classe dirigente, capace di mettere da parte personalismi e interessi individuali per privilegiare merito, competenza e capacità di progettazione. L’obiettivo è costruire una visione di città di lungo periodo, valorizzandone soprattutto il patrimonio storico e culturale.

Tra le priorità indicate figurano il rilancio della Sartiglia e del Settembre Oristanese, un sistema museale più moderno, la realizzazione di un nuovo teatro e un calendario di manifestazioni distribuito durante tutto l’anno. Ma il progetto riguarda anche la quotidianità: dalla riqualificazione del verde pubblico alla sicurezza dei percorsi pedonali, dal recupero delle periferie a un piano straordinario per la viabilità.

Attenzione anche alle strutture sportive, con il completamento del nuovo palazzetto e il recupero degli impianti esistenti, oltre a politiche sociali rivolte alle diverse fasce d’età. Nel programma compare anche la proposta di realizzare impianti di cremazione per persone e animali.

Sul piano elettorale, il movimento lascia aperta la strada a intese con altre forze politiche. La prospettiva è costruire un progetto condiviso, con l’ambizione di contribuire alle scelte per il futuro della città. Una sfida che, nelle intenzioni di Futuro Nazionale, non deve fermarsi ai cinque anni di mandato, ma guardare ai venti successivi.